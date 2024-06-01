Kato'da uçurtma şenliği

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde bu yıl ilk defa düzenlenen uçurtma şenliğinde yüzlerce uçurtma uçuruldu. Yüzlerce öğrencinin yanı sıra vatandaşlarında katıldığı şenlikte bir dakikalık saygı duruşu akabinde İstiklal Marşı'nın okunmasıyla beraber yöresel oyunlar oynandı, ardından öğrenciler Mehmetçik'le beraber uzun halay kuyruğu oluşturdu.

400 öğrenciye dağıtılan uçurtmalar Kato Dağını süsledi.