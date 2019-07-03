Katillere kefaletle tahliye

İstanbul Maltepe’de 6 Ekim 2018 tarihinde işe gitmek için minibüsten inen hemşire Gizem Berfu Altunoğlu’na (20) çarparak ölümüne neden olan alkollü sürücü Merve Köstereli (27) ve nişanlısı Tunç Öcal’ın (31), “taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma” suçundan yargılanmasına dün devam edildi. Anadolu 3. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya, tutuklu sanıklar Köstereli ve Öcal katılırken, kazada hayatını kaybeden Altunoğlu’nun ailesiyle taraf avukatları salonda hazır bulundu.

ALKOL ALIP TARTIŞTILAR

Duruşmada, olayda aynı araç içerisinde bulunan ve kaza nedeniyle yaralanan Zeynep Karlı Aşık dinlendi. Aşık, olay günü arkadaşları olan Merve Köstereli ve Tunç Öcal’la eğlenmek için Taksim'e gittiklerini belirterek, “Burada Merve ve Tunç alkol aldılar. Ben aracın arka koltuğundaydım. Tunç ve Merve ön taraftaydı. Aracı Merve sürüyordu. Bir süre sonra tartışmaya başladılar. Tartışma sırasında ben, Tunç'un birden direksiyona hamle yaptığını ve sağa doğru kırdığını hatırlıyorum. Sonrasında araç takla atmaya başladı. Gözümü açtığımda yoğun bakımdaydım” dedi.

SÜRÜCÜYE 22 YIL İSTENDİ

Duruşmada daha sonra Cumhuriyet Savcısı Osman Bekmezci, esas hakkındaki mütalaasını açıkladı. Mütalaada, aracı kullanan Köstereli'nin “bilinçli taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma” suçundan 22 yıl 6 aya kadar; direksiyona müdahale ederek kazaya neden olduğu iddia edilen Öcal’ın da “olası kastla kasten öldürme” ve “kasten yaralama” suçlarından, 29 yıl 6 aya kadar hapisle cezalandırılması talep edildi. Mahkeme heyeti, tutuklu sanıkların 80'er bin lira kefalet karşılığında tahliyesine karar verdi.