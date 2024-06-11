VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
İnsan ilişkilerinde başarılı olmanın 10 sırrı
Usta oyuncu Soydan hayatını kaybetti
"Yaren" leyleğin yavrusu yuvaya döndü
Kafasında 10 tilki olanlara 10 etkili yöntem
Van'da kalp hastası bebeğin imdadına ambulans uçak yetişti
5 maddeyle kıskanç insan
11 Haziran 2024 Salı 01:26:00 - Güncelleme:11 Haziran 2024 Salı 01:26:00

Katilini elleriyle yetiştirdi! Bursa'da arıların soktuğu bal üreticisi öldü

Kaynak: DHA

ABONE OL

48 yaşındaki Lokman Kaynar isimli vatandaş uzun süredir bal üreticiliği yapıyordu. Elleriyle yetiştirdiği bal arılarının soktuğu Lokman bir anda fenalaştı. Alerjik şoka girerek nefes almakta zorlandığı görülene Kaynar, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde yetiştirdiği bal arılarının sokması sonucu fenalaşan Lokman Kaynar (48), hastanede yaşamını yitirdi.

ALERJİK ŞOKA GİRDİ

Olay, saat 11.00 sıralarında Sarıpınar Mahallesi'nde meydana geldi. Bal üreticisi Lokman Kaynar, arılarıyla ilgilenmek üzere kovanların yanına geldi. O sırada bir grup bal arısı, Kaynar'ı soktu. Alerjik şoka girerek nefes almakta zorlanan Kaynar'ı gören ailesi, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla adrese jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Solunumu duran Kaynar, sağlık ekipleri tarafından yapılan kalp masajının ardından ambulansa alındı.

ACI HABERİ ALAN YAKINLARI SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Lokman Kaynar, kurtarılamadı. Kaynar'ın cenazesi, hastane morguna kaldırılırken, ölüm haberini duyan ailesi sinir krizi geçirdi. Kaynar'ın cansız bedeni, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Bursa Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Etiketler : Bursa Adli Tıp Kurumu bursa inegöl bal arısı arı sokması arı üreticiliği
Burcu Kara ameliyat oldu

Burcu Kara ameliyat oldu
"Sosyal medyadaki popülerlikle oyuncu olunmaz"

"Sosyal medyadaki popülerlikle oyuncu olunmaz"
Yeniden doğuş!

Yeniden doğuş!
ÇGH'den ayrılma nedeni ortaya çıktı

ÇGH'den ayrılma nedeni ortaya çıktı
Yo...Yo...Yo... Tarkan 51 yaşında

Yo...Yo...Yo... Tarkan 51 yaşında
Imany'den Filistin'e destek çağrısı

Imany'den Filistin'e destek çağrısı
Elif'ten 'Bitti'

Elif'ten 'Bitti'
Gökyüzünden şehri keşfetti

Gökyüzünden şehri keşfetti
İtiraf niteliğinde açıklamaları dikkat çekti!

İtiraf niteliğinde açıklamaları dikkat çekti!

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX