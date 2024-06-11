Bursa'nın İnegöl ilçesinde yetiştirdiği bal arılarının sokması sonucu fenalaşan Lokman Kaynar (48), hastanede yaşamını yitirdi.

Olay, saat 11.00 sıralarında Sarıpınar Mahallesi'nde meydana geldi. Bal üreticisi Lokman Kaynar, arılarıyla ilgilenmek üzere kovanların yanına geldi. O sırada bir grup bal arısı, Kaynar'ı soktu. Alerjik şoka girerek nefes almakta zorlanan Kaynar'ı gören ailesi, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla adrese jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Solunumu duran Kaynar, sağlık ekipleri tarafından yapılan kalp masajının ardından ambulansa alındı.

İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Lokman Kaynar, kurtarılamadı. Kaynar'ın cenazesi, hastane morguna kaldırılırken, ölüm haberini duyan ailesi sinir krizi geçirdi. Kaynar'ın cansız bedeni, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Bursa Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.