Katilini elleriyle yetiştirdi! Bursa'da arıların soktuğu bal üreticisi öldü
Kaynak: DHA
48 yaşındaki Lokman Kaynar isimli vatandaş uzun süredir bal üreticiliği yapıyordu. Elleriyle yetiştirdiği bal arılarının soktuğu Lokman bir anda fenalaştı. Alerjik şoka girerek nefes almakta zorlandığı görülene Kaynar, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Bursa'nın İnegöl ilçesinde yetiştirdiği bal arılarının sokması sonucu fenalaşan Lokman Kaynar (48), hastanede yaşamını yitirdi.ALERJİK ŞOKA GİRDİ
Olay, saat 11.00 sıralarında Sarıpınar Mahallesi'nde meydana geldi. Bal üreticisi Lokman Kaynar, arılarıyla ilgilenmek üzere kovanların yanına geldi. O sırada bir grup bal arısı, Kaynar'ı soktu. Alerjik şoka girerek nefes almakta zorlanan Kaynar'ı gören ailesi, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla adrese jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Solunumu duran Kaynar, sağlık ekipleri tarafından yapılan kalp masajının ardından ambulansa alındı.ACI HABERİ ALAN YAKINLARI SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ
İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Lokman Kaynar, kurtarılamadı. Kaynar'ın cenazesi, hastane morguna kaldırılırken, ölüm haberini duyan ailesi sinir krizi geçirdi. Kaynar'ın cansız bedeni, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Bursa Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.