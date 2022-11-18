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18 Kasım 2022 Cuma 00:56:00 - Güncelleme:18 Kasım 2022 Cuma 00:56:00

Kastamonu'da düğünde gaz kaçağı: 40 kişi zehirlendi

Kaynak: DHA

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Kastamonu'nun Devrekani ilçesinde bir düğünde gaz kaçağı nedeniyle 40 kişi zehirlendi.

Olay, saat 20.00 sıralarında Kastamonu'nun Devrekani ilçesinde bir düğün salonunda meydana geldi.

Düğün salonundaki tüplü ısıtma sisteminde gaz kaçağı meydana geldi. Düğüne katılan 40 kişi zehirlenme şikayetiyle Devrekani İlçe Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Zehirlenenler arasında bulunan 6 aylık bebek, hayati tehlikesi nedeniyle Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Bebeğin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Zehirlenenlerin hastanede tedavilerine devam edilirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı

Etiketler : Kastamonu gaz kaçağı zehirlenme
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