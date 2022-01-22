VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
"2022 şahlanacağımız bir yıl olacak"
Turisti dövüp alıkoyan taksicinin cezası belli oldu
Yiyecek isteme hareketiyle viral oldu!
İstanbul'da kar yağışı etkisini sürdürüyor
Yarı yıl tatilini verimli geçirme önerileri
Temassız işlem limiti arttırıldı
Kastamonu'da iş makinesinin üzerine çığ düştü
Ankara-İstanbul Otoyolu Bolu Dağı geçişi Kaynaşlı ve Elmalık'tan tır geçişleri başladı
İYİ Parti'de manşetten CHP isyanı
Alec Baldwin'e 25 milyon dolarlık yeni dava
Sedef Kabaş gözaltına alındı
Haftalık Burç Yorumları... Boğa kariyer, Terazi aşk peşinde
Karneyi değil süreci değerlendirin
Aşıya rehavet varyantın yayılımını hızlandırıyor
Pandemi antidepresan kullanımını artırdı
Afganistan için yardım kampanyası Resmi Gazete'de
İstanbul'da hava ulaşımına "kar" engeli: 46 uçuş iptal
Emekli ve memura ek zam Resmi Gazete'de
Beyaz Saray: Suudi Arabistan'a silah satışlarını durdurmayacağız
Başkan Erdoğan karne alan öğrencileri tebrik etti
İstanbul Valisi Yerlikaya'dan 'Kimse dışarıda kalmasın' çağrısı
Bakan Koca'dan doktor Ertan İskender'i yaralayan kişinin ceza almasına yönelik açıklama
Bakan Akar beraberindeki TSK komuta kademesi ile sınırın 'sıfır noktasında'
Polis memuru, kızının ilk karnesini görmeden hayatını kaybetti
22 Ocak 2022 Cumartesi 10:30:00 - Güncelleme:22 Ocak 2022 Cumartesi 10:30:00

Kastamonu'da iş makinesinin üzerine çığ düştü

Kaynak: AA

ABONE OL

Kastamonu'nun İhsangazi ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle kapanan yolları açan iş makinesinin üzerine çığ düştü.

Kastamonu'nun İhsangazi ilçesinde son günlerde etkili olan yağış sonucu kar kalınlığı 1 metreye ulaştı. İl Özel İdaresi ekipleri, kapanan köy yollarını açmak için yoğun çaba sarf ediyor.

İhsangazi ilçesi ile Sünnük köyü arasında kar nedeniyle kapanan yolu açmaya çalışan Mehmet Dabanali'nin kullandığı greyderin üzerine, çığ düştü.

Bir bölümü kar altında kalan greyderde Dabanali mahsur kaldı. Bölgeye sevk edilen İl Özel İdaresi ekipleri tarafından greyder ile araçta bulunan Dabanali sıkıştığı yerden çıkartıldı.

Greyder operatörü olaydan yara almadan kurtarıldı. Yol ise başka bir iş makinesiyle açıldı.

Etiketler : kastamonu iş makinesi çığ düştü
Annelik heyecanı

Annelik heyecanı
Aşkını şapkasına yazdı

Aşkını şapkasına yazdı
Ben altından kalkamam

Ben altından kalkamam
Lal'in akvaryum keyfi

Lal'in akvaryum keyfi
Dilruba ile Efnan'ın güzellik sırrı

Dilruba ile Efnan'ın güzellik sırrı
İtalya'da izlenme rekoru kırdı

İtalya'da izlenme rekoru kırdı
Kızıyla oynamak istiyor

Kızıyla oynamak istiyor
5 dilde konser

5 dilde konser
41'inci okulunu Siirt'te açıyor

41'inci okulunu Siirt'te açıyor

EN ÇOK OKUNAN HABERLER