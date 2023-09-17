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17 Eylül 2023 Pazar 16:43:00 - Güncelleme:17 Eylül 2023 Pazar 16:43:00

Kastamonu'da çıkan yangında 10 ev yandı

Kaynak: AA

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Kastamonu'nun Araç ilçesinde çıkan yangında 10 ev yandı.

Tavşanlı köyü Sarmaşık Mahallesi'nde bir evde henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın diğer evlere de sıçradı.

İhbar üzerine köye, Kastamonu Belediyesi, Araç ve çevre belediyelerin itfaiye ekipleri ile Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyen yangında 10 ev yandı.

Yangına müdahale için bölgeye yangın söndürme helikopteri de yönlendirildi.

Yangının ormanlık alana sıçramaması için helikopterin de desteğiyle söndürme çalışmaları devam ediyor.

Etiketler : kastamonu araç yangın
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