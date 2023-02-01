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01 Şubat 2023 Çarşamba 10:17:00 - Güncelleme:01 Şubat 2023 Çarşamba 10:17:00

Kastamonu'da cenazeye gidenleri taşıyan otobüs devrildi, 13 kişi yaralandı

Kaynak: AA

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Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde cenazeye gidenlerin bulunduğu otobüsün devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 13 kişi yaralandı.

İstanbul'dan Taşköprü ilçesinin Yazıhamit köyüne cenazeye gidenlerin bulunduğu Esenler Belediyesine ait sürücüsü öğrenilemeyen 34 EEA 343 plakalı otobüs, Yazıhamit köyü mevkiinde devrildi.

Kazada ilk belirlemelere göre 13 kişi yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.

Etiketler : kastamonu taşköprü esenler belediyesi kaza otobüs
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