İstanbul'da hafif ticari araç durağa daldı: Yaralılar var

03 Eylül 2021 Cuma 12:05:00 - Güncelleme:03 Eylül 2021 Cuma 12:05:00
Kasımpaşa'da otomobil, otobüs durağına girdi! Yaralılar var
Kaynak: DHA
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Kasımpaşa'da hafif ticari aracı otobüs durağına dalması sonucu durakta bekleyenler yaralandı.
İstanbul'un Beyoğlu ilçesi Kasımpaşa'da hafif ticari araç, otobüs durağına daldı.
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi.
Durakta bekleyenlerden yaralananlar olduğu belirtildi.
Sağlık ekipleri yaralılara müdahale ediyor.
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