İstanbul'da hafif ticari araç durağa daldı: Yaralılar var

Kasımpaşa'da otomobil, otobüs durağına girdi! Yaralılar var

İstanbul'un Beyoğlu ilçesi Kasımpaşa'da hafif ticari araç, otobüs durağına daldı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Durakta bekleyenlerden yaralananlar olduğu belirtildi.

Sağlık ekipleri yaralılara müdahale ediyor.