Kaşif Şahgaga geri döndü
Yaralı halde bulunan ve Ankara Üniversitesi Yaban Hayvanları Tedavi Biriminde bakımı yapılarak doğaya salınan "Kaşif Şahgaga" isimli şah kartal, 5 ay sonra Türkiye'ye döndü.
Yaralı halde bulunan ve Ankara Üniversitesi Yaban Hayvanları Tedavi Biriminde bakımı yapılarak doğaya salınan "Kaşif Şahgaga" isimli şah kartal, 5 ay sonra Türkiye'ye döndü. Son bir haftadır Çankırı civarında bulunan şah kartal, bu göç hareketiyle ülkedeki şah kartal popülasyonunun daha önce bilinenin aksine yatay bir göç hareketi yaptığını gösterdi.
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