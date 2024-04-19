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19 Nisan 2024 Cuma 06:56:00 - Güncelleme:19 Nisan 2024 Cuma 06:56:00

Kasabın sevimli müdavimleri

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Kırşehir'de 25 yıldır kasaplık yapan Davut Salman, her gün dükkanının önüne gelen kedileri hazırladığı mamalarla besliyor.

Kırşehir'de 25 yıldır kasaplık yapan 66 yaşındaki Davut Salman, her gün dükkanının önüne gelen 12 kediyi hazırladığı mamalarla besliyor. Dükkanını açtıktan sonra ilk iş olarak akşamdan tavuk ve kırmızı etten hazırladığı mamayı kedilere veren Salman, 3 öğün hayvanlara mama bırakıyor.

Salman, 25 yıldır kentte kasaplık yaptığını, bu sürede de kedileri beslediğini söyleyerek, "İlk etapta 2-3 kedimiz vardı, şu anda 10-12 kedim var. Bir de bunların yavruları var onlara bakıyoruz. Ben bunu Allah rızası için yapıyorum" dedi. Yaptığı işten zevk aldığını anlatan Salman, "Kedilere baktıkça, besledikçe çok mutlu oluyorum. Sanki torunlarıma, çocuklarıma bakıyorum. Sanki Kırşehir'i bana bağışlıyorlar. Bazen işim olmasa bile gelirim, kediler de beni kapıda beklerler. Gelmediğim zamanda aç kalacaklarından korkuyorum." diye konuştu.

Kedilerin verdiği mamaları yediğini aktaran Salman, şöyle konuştu: "Gözünün içine baka baka 'Biz açız' diye yiyecek istiyorlar. Karınları doyduktan sonra giderler. Öğlen de uğrarlar, akşam üzeri hepsi toplanır. Sadece acıktıkları zaman geliyorlar, doyduklarında gidiyorlar. Arasında yavruları olan var. Onlar et, ciğerle karnını doyuruyor, sonra geri kalanını yavrusuna götürüyor. Hem kendisini hem de yavrusunu besliyor."

Salman, kendisini gören gençlerin de bazen kedilere mama getirip bıraktığını dile getirdi.

Salman, akşamları dükkanı kapatmadan önce mamalarını hazırlamadan kesinlikle işyerinden ayrılmadığını ifade ederek, "Mutlu ve huzurlu olmak istiyorsan hayvanlara bakacaksın." dedi.

Salman'ın komşu esnafı Kubilay Özkan, "Tüm esnafın hayvanlara bakmasını, beslemesini istiyoruz. Keşke herkes Davut amca gibi hayvansever olsa." değerlendirmesinde bulundu.

Etiketler : kırşehir kasap kedi
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