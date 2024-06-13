Kaş şekillendirme, yüz ifadesini belirginleştirmek ve estetik görünümü artırmak için sıkça tercih edilen bir yöntem. Ancak, kaş şekillendirme estetiği bazı riskleri de beraberinde getirebilir. İşte kaş şekillendirirken kör edebilecek hatalar...

1. MİKROBLADİNG VE KALICI MAKYAJIN ZARARLARI



Mikroblading, kaşlara doğal bir görünüm kazandırmak için kullanılan popüler bir yöntemdir. Ancak, bu işlemin bazı riskleri vardır:

- Enfeksiyon Riski: Steril olmayan koşullarda yapılan mikroblading, enfeksiyon riskini artırabilir. İğnelerin ve diğer ekipmanların hijyenik olmaması ciddi sağlık sorunlarına yol açabilir.

- Alerjik Reaksiyonlar: Kullanılan pigmentler, bazı kişilerde alerjik reaksiyonlara neden olabilir. Kaşıntı, kızarıklık ve şişlik gibi belirtiler görülebilir.

2. LAZERLE KAŞ ŞEKİLLENDİRME ZARARLARI



Lazerle kaş şekillendirme, kaşların kalıcı olarak şekillendirilmesi için kullanılan bir başka yöntemdir. Bu yöntem de bazı riskler taşır:

- Cilt Tahrişi: Lazer uygulaması ciltte tahrişe neden olabilir. Kızarıklık, yanma hissi ve kabuklanma gibi belirtiler görülebilir.

- Yanık Riski: Lazerin yanlış ayarlanması veya dikkatsiz uygulama, ciltte yanıklara neden olabilir. Bu yanıklar, ciltte kalıcı izler bırakabilir.

- Hassasiyet: Lazerle kaş şekillendirme sonrası cilt hassasiyeti artabilir ve güneşe karşı daha duyarlı hale gelebilir.

3. KAŞ DOLDURMA VE EKİMİ ZARARLARI



Kaş doldurma ve ekimi, seyrek kaşları olan kişiler için tercih edilen yöntemlerdendir. Ancak, bu işlemler de bazı potansiyel zararlar içerir:

- Enfeksiyon ve İltihap: Kaş ekimi sırasında kullanılan iğneler ve cihazlar, enfeksiyon riskini artırabilir. Steril olmayan koşullar iltihaplanmaya yol açabilir.

- Yapay Görünüm: Doğru teknikler kullanılmadığında kaşlar yapay ve doğal olmayan bir görünüme sahip olabilir.

- Saç Dökülmesi: Kaş ekimi için saç derisinden alınan kıllar, saç dökülmesine neden olabilir.