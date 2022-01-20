VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
KDV oranları sadeleşiyor
Karadeniz gazı için takvim netleşti! İşte o kritik tarih
MEB'den seçmeli ders tercih işlemleri hakkında açıklama
Gözler Merkez Bankası'nda! Faiz kararı ne olacak?
Resmi Gazete'de yayımlandı! Kamu ihalelerinde parasal limitler arttı
Kartal'da bir gemide yangın çıktı
TAG Otoyolu ulaşıma açıldı
İkramiye ödemeleri için büyük artış!
Rum kesiminden skandal PKK/PYD kararı!
İran Türkiye'ye gaz arzını durdurdu
Doğu Avrupa'da tansiyon yükseliyor
F-35'lerde Türkiye detayı
İstanbul için kar alarmı!
Biden'dan "felaket olur" çıkışı
Beşli Grup ifade verdi!
Gözler Merkez Bankası'nın faiz kararında
Kızım için geldim
Şevkle ve azimle çalışıyorum
Aşkını şapkasına yazdı
Bayılıyorum beni hep dışlamanıza!
‘Üç Kuruş' kadrosunda
Arkadaş paniği!
Dilruba ile Efnan'ın güzellik sırrı
Uzman Astrolog Özlem Recep ile günlük burç yorumları - 20 Ocak
20 Ocak 2022 Perşembe 10:31:00 - Güncelleme:20 Ocak 2022 Perşembe 10:35:00

Kartal'da bir gemide yangın çıktı

Kaynak: DHA

ABONE OL

Kartal'da iskeleye bir gemide yangın çıktı. Olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

KARTAL'da kıyıya vuran 103 metre uzunluğundaki Boras isimli kargo gemisinde yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.

İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Bugün saat 09.50 sıralarında Kartal Kordonboyu Mahallesi Kumcular İskelesi'nde yarı batık vaziyetteki Türk uyruklu Boras isimli gemide yangın ihbarı alınmıştır. Olay yerine Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne ait KEGM 3 Hızlı tahlisiye botu, Şark römorkörü, Sahil Güvenlik ve Marmara Boğazlar Bölge Komutanlığı ve itfaiye ekipleri sevk edilmiştir. Başlatılan söndürme çalışmaları devam etmektedir." denildi.

Etiketler : KARTAL GEMİ YANGIN KEGM
5 dilde konser

5 dilde konser
Seyirci heyecanı

Seyirci heyecanı
Tiyatro adanmışlık ister

Tiyatro adanmışlık ister
Boşanma aşamasındalar

Boşanma aşamasındalar
Repertuvarını yeniledi

Repertuvarını yeniledi
Lal'in akvaryum keyfi

Lal'in akvaryum keyfi
Aşk ilanı

Aşk ilanı
Sette de evde de görüşemiyoruz

Sette de evde de görüşemiyoruz
Pandemi Naz'ı etkiledi

Pandemi Naz'ı etkiledi

EN ÇOK OKUNAN HABERLER