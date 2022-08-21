Kartal sahilinde denizde el bombası bulundu
Kaynak: AA
Kartal Dragos'ta, denize giren vatandaşların ihbarının ardından dalgıçlar tarafından yeri belirlenen el bombası, Sualtı Savunma (SAS) komandolarınca etkisiz hale getirilecek.
Sahile serinlemek için gelen vatandaşlar, kıyıya yaklaşık 3 metre uzaklıkta ve 2 metre derinlikte, sarı renkli bir plastiğe sarılı halde el bombasına benzeyen cisim gördüklerini polise bildirdi.
İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, sahile güvenlik kordonu çekerek, vatandaşları buradan uzaklaştırdı.
Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı dalgıçlar ihbarın doğru olduğunu belirledikten sonra el bombasının yerini fotoğrafladı.
Olay yerine sevk edilen SAS komandolarının çalışması sonucunda bombanın etkisiz hale getirileceği öğrenildi.
- Mersin'de denizde yasa dışı avlanan 3 balıkçıya ceza
- Kartal sahilinde denizde el bombası bulundu
- Datça'dan Yunanistan'a kaçak yollarla geçmeye çalışan 2 FETÖ üyesi yakalandı
- Yeni haftada İç Anadolu Bölgesi kavrulacak
- Manisa'daki orman yangını kontrol altına alındı
- MSB duyurdu: PKK/YPG, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde yangın çıkardı