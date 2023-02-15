Karsu'dan bağış konseri

Asrın felaketinde Hatay'daki akrabalarını kaybeden şarkıcı Karsu, Hollanda'da yardım konseri organize etti. 20 sanatçının sahne aldığı geceden elde edilen 41 bin 520 euro ( 842 bin TL)'luk gelir depremzedelere bağışlandı.

Hollanda'da 20 sanatçı, depremzedeler için konser verdi. Filarmoni Haarlem Salonu'ndaki gecede şarkılar Felemenkçe, İngilizce, Türkçe ve Arapça seslendirildi. Hollanda Kralı'nın Kuzey Hollanda Eyaleti temsilcisi Arthur van Dijk, Belediye Başkanı Jos Wienen ve sanatçı Karsu, davetlileri bağış kampanyalarına katılmaya davet etti. Yardım konserine katılmaktan memnun olduğunu dile getiren Belediye Başkanı Jos Wienen "Şehirdeki her bir sakinimiz adına kampanyaya 1 euro bağışlayacağız" dedi. Satışa çıkarılan bin 136 biletin tamamının satıldığı geceden 41 bin 520 euro ( 842 bin TL) gelir elde edildi.