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20 Nisan 2022 Çarşamba 21:35:00 - Güncelleme:20 Nisan 2022 Çarşamba 21:35:00

Kars'ta yerli mobil hız tespit sistemi kullanılmaya başlandı

Kaynak: AA

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Yerli ve milli imkanlarla geliştirilen lazer tabanlı Medar Mobil Hız Tespit Sistemi Kars'ta kullanılmaya başlandı.

Yerli ve milli imkanlarla üretilen Medar Mobil Hız Tespit Sistemi, her türlü hava şartlarında, araçta ve seyyar olarak kullanılabiliyor. Sistem gece görüş özelliği sayesinde gece de hız tespiti yapabiliyor.

Valilikten yapılan açıklamayada, "Kars il Jandarma Komutanlığına bağlı trafik timlerinin hizmetine sunulan MTS, hız ihlali yapan araçların gece ve gündüz ihlal görüntülerini anlık olarak kayıt altına alabilme, çoklu şerit olan kara yollarında anlık olarak bütün şeritleri takip edebilme gibi özellikler başta olmak üzere birçok yeni özelliğe sahiptir'' denildi.

Cihazın bir çok özelliğe sahip olduğu belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

Kars İl Jandarma Komutanlığı, asli vazifesi olan, tüm vatandaşlarımızın emniyet ve huzuru ile asayişin temin ve muhafazasını sağlamak için sorumluluk sahasında faaliyetlerine kesintisiz olarak devam etmektedir."

Etiketler : Valilik milli imkan Kars
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