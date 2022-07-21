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21 Temmuz 2022 Perşembe 12:44:00 - Güncelleme:21 Temmuz 2022 Perşembe 12:44:00

Kars'ta yapımı süren 120 metre yüksekliğindeki viyadükte sona doğru

Kaynak: AA

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AK Parti Kars Milletvekili Ahmet Arslan, Sarıkamış-Horasan kara yolunda yapımı devam eden ve Doğu Anadolu'daki en büyük viyadüklerden biri olacak 120 metre yüksekliğindeki viyadüğün bu yıl hizmete açılacağını bildirdi.

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde inşası süren ve tamamlandığında 574 metre uzunluğunda, 120 metre yüksekliğinde olacak viyadüğü inceleyen Arslan, çalışmalar hakkında Karayolları 18. Bölge Müdürü Behçet Eren'den bilgi aldı.

Arslan, incelemenin ardından yaptığı açıklamada, viyadüğün dengeli konsol yöntemiyle hassas şekilde yapıldığını ifade etti.

Projede çalışmaların bu yıl tamamlanacağını belirten Arslan, "Dengeli konsol yönteminin esası şudur; her iki yönde eşit oranda köprüyü uzatırsınız, bunlar 2-3-5 metrelik etaplardan oluşuyor. Her etabın kalıbı bağlandıktan sonra demiri bağlanıyor, demir bağlandıktan sonra betonu dökülüyor. İşçilerin ilmek ilmek ördükleri, yüksek teknoloji ile işçiliğinin yapıldığı viyadük, ağustosun sonu, eylülün başında bitmiş olacak. İnce işçilik de bitirildikten sonra eylül ayında viyadüğü hizmete açmış olacağız." dedi.

Arslan ve beraberindekiler, daha sonra çalışanlarla hatıra fotoğrafı çektirdi.

Etiketler : Sarıkamış ilçesi Kars Behçet Eren
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