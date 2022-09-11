Kars'ta 'tahıl savurma' mesaisi

Kars'ta tarım arazilerindeki hasadın ardından kadınlar, üründeki yabancı maddelerin ayıklanması için rüzgara karşı buğday ve arpa savuruyor. Ürünlerini toplayan Arpaçay ilçesinin Kuyucuk ve Okçuoğlu köylerindeki kadınlar, buğday ve arpadaki yabancı maddeleri ayıklamak için şu sıralar yoğun mesai yapıyor. Çuvallara doldurulan tahılları rüzgarın olduğu alanlara götüren kadınlar, elekle eleyip kovalardan döktükleri arpa ile buğdayları kabuk ve samanlardan ayırıyor.

