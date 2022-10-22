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22 Ekim 2022 Cumartesi 21:02:00 - Güncelleme:22 Ekim 2022 Cumartesi 21:02:00

Kars'ta midibüsle tır kafa kafaya çarpıştı: 14 yaralı

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Kars'ın Sarıkamış ilçesinde midibüsle tır çarpıştı. Meydana gelen trafik kazasında 2'si ağır 14 kişi yaralandı.

Bayram Ebili idaresindeki midibüsle karşı şeritten gelen Haver Satır yönetimindeki tır, Karakurt viyadüğünde çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle devrilen midibüsteki 14 kişi yaralandı.

Bölgeye 112 Acil Servis, Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE), Afet ve Acil Durum İl Müdürlüğü (AFAD), jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerce midibüsten çıkartılan yaralılar, Sarıkamış Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralılardan ikisinin sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Karayolları 18. Bölge Müdürlüğü ekipleri, yolda temizleme çalışması yaptı.

Etiketler : Kars Trafik Kazası Kars
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