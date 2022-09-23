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23 Eylül 2022 Cuma 15:00:00 - Güncelleme:23 Eylül 2022 Cuma 15:00:00

Kars'ta cirit zamanı

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Kars'ta havaların serinlemesiyle ciritçiler atlarını dörtnala sahaya sürmeye başladı. T

Kars'ta havaların serinlemesiyle ciritçiler atlarını dörtnala sahaya sürmeye başladı. Türklerin Orta Asya'dan Anadolu'ya geldikleri dönemden beri oynadıkları savaş oyunu olarak bilinen ata sporu, havaların sıcak olmadığı bahar ayları ve kışın kar üzerinde oynanarak yaşatılmaya çalışılıyor.

Sarıkamış ilçesindeki köylüler, ısınma antrenmanlarının ardından ham olan atın sakatlanmaması için aralarında kısa süreli dostluk maçları yapıyor. Atların güç depolamasının ardından ekimde cirit maçlarının başlayacağı yörede, sporcular kış boyu da kar üstünde mücadeleye devam edecek.

Kars Kafkas Atlı Spor Kulübü Başkanı Selçuk Başkaya, köylerde spor kulüpleri kurarak ata sporu ciridi yaşatmak için çaba sarf ettiklerini söyledi. Kış aylarında yerli ve yabancı birçok turistin bölgeye gelerek cirit izlediğini ifade eden Başkaya şöyle konuştu: "Ciridimizi yazın çok fazla yapamıyoruz, sonbaharda havalar biraz soğuduğu için atları çıkarıp antrenman yaptırıyoruz, maç yapıyoruz. Antrenmanlara başladık, devamını da getireceğiz. Uzun bir süredir atlarımız içerideydi. Ciridi köylüler de özledi. Atlarımızı sezona iyi hazırlamak için antrenmanlara devam edeceğiz." Sporculardan Bayram Özbaş da ciride hasret kaldıklarını ve sonbaharın gelmesiyle atları antrenman için sahaya sürdüklerini anlattı. Sıcak hava nedeniyle atları antrenmana çıkartamadıklarını dile getiren Özbaş, "Haftada 2-3 defa antrenman yapıp atların formlarını yerine getireceğiz. Kış geliyor ve kışın cirit çok çekişmeli geçiyor, bunun için de atın çok kuvvetli olması lazım ki oynadığın oyundan zevk alabilesin." diye konuştu.

Etiketler : cirit zamanı kars cirit Bayram Özbaş
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