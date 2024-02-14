VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Başkan Erdoğan, Mısır'a gidecek
'Anne' diye bağırdı, 'canını' kurtardı
Huzurevinde 'ikinci bahar'
Japonya'daki depremlerde yaşamını yitirenlerin sayısı 241'e çıktı
Terk edilenlere özel 14 Şubat!
Kars'ta buz operasyonu
14 Şubat 2024 Çarşamba 06:57:00 - Güncelleme:14 Şubat 2024 Çarşamba 06:57:00

Kars'ta buz operasyonu

ABONE OL

Kars'ta çatılarda oluşan buz sarkıtları kırılıyor, Sarıkamış ilçesinde de biriken kar ve buz kütleleri kamyonlarla taşınıyor.

Kars'ta çatılarda oluşan buz sarkıtları itfaiyeciler tarafından kırılıyor, Sarıkamış ilçesinde de biriken kar ve buz kütleleri kamyonlarla taşınıyor. Sarıkamış Belediyesinin karla mücadele çalışması yürüten ekipleri, cadde, sokak ve kaldırımlarda biriken kar ve buz yığınlarını kepçelerle kamyonlara yükleyip ilçe dışındaki boş alanlara döküyor.

Belediye Başkanı Serdar Kılıç, gazetecilere yaptığı açıklamada, ilçe merkezinde kar temizliği başlattıklarını söyledi.

Karın erimesiyle buzlanmanın meydana geldiğini belirten Kılıç, "Özellikle çarşı içinde kaldırım ve yollarda, bina çatılarından düşen kar kütleleri ve eriyen kar suları nedeniyle buzlanma oldu. Vatandaşlarımızın güvenle yürümeleri ve araç trafiğinin sağlıklı olması açısından çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz. Çalışmalar esnasında vatandaşlarımızdan ricamız, yollara araçlarını park etmesinler." ifadelerini kullandı.

İlçe sakinleri de ev ve iş yerlerinin çatılarındaki karları temizliyor.

Kars Belediyesi ekipleri de bir taraftan karla mücadeleyi sürdürürken çatılarda oluşan buz sarkıtları itfaiyeciler tarafından kırılarak kaldırılıyor.

Etiketler : kars çatı buz sarkıt
Aşkın yolculuğu sete çıktı

Aşkın yolculuğu sete çıktı
Erkan Kolçak Köstendil ile Kaan Yıldırım, 10 yıl sonra aynı filmde! "Kaan'la oynamayı özlemişim"

Erkan Kolçak Köstendil ile Kaan Yıldırım, 10 yıl sonra aynı filmde! "Kaan'la oynamayı özlemişim"
20 günde 1.5 milyon kişi izledi

20 günde 1.5 milyon kişi izledi
Aile boyu müzik

Aile boyu müzik
Anne oldu

Anne oldu
Detoks suyu yanında

Detoks suyu yanında
'Öteki' de buluştular

'Öteki' de buluştular
Eğlence zamanı

Eğlence zamanı
Erkek sanatçıların estetik yaptırmasıyla ilgili konuştu

Erkek sanatçıların estetik yaptırmasıyla ilgili konuştu

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX