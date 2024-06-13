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13 Haziran 2024 Perşembe 13:41:00 - Güncelleme:13 Haziran 2024 Perşembe 13:41:00

Tüm karşılaşma ortaya çıkman için! Başarı için hodri meydan

Kaynak: GUNES.COM

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Başarmak, tatmin olmak ve takdir edilmek nefis bir histir. Hayatınızın kötü yönde gittiğini, başaramadığınızı düşünüyorsanız direksiyonun sizde olduğunu, yola devam ettiğinizi, yoldan ilk defa geçtiğinizi unutmayın. Peki başarmak için nasıl davranmamız gerek? Nasıl başaracağız? Detaylar haberimizde...

Başarısızlığı yakıt olarak, başarıyı hedef olarak kullanın. Başarı, her zaman iş, aşk, para manasına gelmez. Başarı bazen istediğiniz şeyi bilmek, hedefinize başlık atmaktır. Çünkü hedef başarıya, başarı azme aşıktır...Yaşadığınız olumsuz deneyimlerin yolunuza taş koyacağını düşünebilirsiniz. Ders alınmış başarısızlığın başarı olduğunu bilerek yola devam etmelisiniz. Hiç kimse hayat koşuşturmalarını bırakarak sizi motive etmeyecektir. Mücadele ederseniz yenilgiye uğrayabilirsiniz, mücadele etmezseniz zaten yenilmişsinizdir.

Kişisel gelişim uzmanları, yaşam koçları, danışmanlar, motivasyonla alakalı çarpıcı sözler söylemiştir. Oturup dinlememiz için değil, yola girmemiz için...

Nasıl başarılı olunur?

Cesaretli olun: Her başarı yolculuğunda radikal kararlar alınır. Kendinizden emin olduktan sonra, ayaklarınız yere sağlam bastıktan sonra, sahne de siz de hamle de...

Motivasyonunuzu yüksek tutun: Başarıya çıkacağınız asansör bozuk olabilir, bozulduğunu iddia edenler olabilir. Ekmek yoksa pasta, asansör yoksa merdiven vardır.

Mücadele edin: Başarısızlıkla mücadele etmeden başarıyı, zorluklarla mücadele etmeden kolaylığı, üzüntüyle mücadele etmeden huzuru bulamazsınız. Hızınızı kesmeyin, sizinle yarışanlar olduğunu unutmayın. Yorgun olmayan, savaşçı olmaz.

Bardağın dolu tarafından bakın: Ani bıkmalardan, ani sinirlenmelerden uzak durun. Karamsar olursanız size geleni, pozitif olursanız her şeyi alırsınız...

Etiketler : başarı nasılbaşarılıolunur tatminolmak
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