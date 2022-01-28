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28 Ocak 2022 Cuma 16:30:00 - Güncelleme:28 Ocak 2022 Cuma 16:30:00

Karlı yolların kahramanı: 20 yıldır dağlarda ulaşımı sağlıyor

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Iğdır İl Özel İdaresi'nde çalışan iş makinesi operatörü Ramazan Aydın, Aras Dağları'nda görev yapıyor.

Iğdır İl Özel İdaresi'nde çalışan iş makinesi operatörü Ramazan Aydın, Aras Dağları'nda görev yapıyor. Bazı zamanlarda kardan dolayı 50 köy yolunun aynı anda ulaşıma kapandığı bölgede 20 yıldır hizmet veren Aydın, ulaşımın aksamaması için çalışıyor.

Aydın, sabahın erken saatlerinde iş makinesiyle karlı dağların yolunu tutarak, beyaz örtü altındaki köylerde yaşayanların imdadına yetişiyor. Kar kalınlığının 1 metreye ulaştığı yolları açan Aydın, kent merkezi ile dağ köylerinin ulaşımını sağlıyor.

Genellikle yoğun kar yağışı ve fırtınalı günlerde köylülerin yardımına koştuklarını aktaran Aydın, "Sabah erken uyanıyoruz, mazotumuzu alıp çıkıyoruz yollara. Zor durumda olanları kurtarmaya çalışıyoruz, kayan arabalar oluyor onları çekiyoruz. İşimiz bu, kar yağdıkça bizim de işimiz çoğalıyor." dedi.

Aydın, operatörlüğe başladığında kum ocağında çalıştığını, daha sonra karla mücadeleye geçtiğini belirterek, "Yaklaşık 20 yıldır karla mücadeledeyiz, devamlı yolları açmaktayız. Zor durumlar olduğu zaman hafta sonu bile geliyoruz, çağrıldığımız zaman mutlaka geliyoruz. Yolları açıp ulaşımı sağlayana kadar aralıksız çalışıyoruz." diye konuştu.

Hasta ihbarı geldiğinde saat kaç olursa olsun yolları açmak için çalıştıklarını dile getiren Aydın, "Ambulanslar için yolları açıyoruz, hastaları hastaneye getiriyoruz. Kışın köylüler zor durumda kalabiliyor. Bizi gördüklerinde seviniyor, hastasını hastaneye götürebiliyor, ilacını alabiliyor. Bu işi severek yapıyoruz, görevimiz bu. Mesleğimizin bir zorluğu da yok, karla mücadele ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Etiketler : Karlı yollar Iğdır İl Özel İdaresi Ramazan Aydın Aras Dağları
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