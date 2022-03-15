ÇOCUĞUN AİLESİ PANİK YAŞADI



Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde yolu kar nedeniyle kapanan köyde rahatsızlanan 4 yaşındaki çocuk, Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi'nce (UMKE) hastaneye ulaştırıldı. Salcığlu köyü Oluklu Mahallesi'nde çocuğun rahatsızlanması üzerine ailesi yardım talep etti. Köy yolunun 1,5 metre kardan kapalı olması nedeniyle bölgeye Kastamonu İl Sağlık Müdürlüğüne bağlı UMKE yönlendirildi. Paletli kar ambulansıyla yola çıkan sağlık ekibi, çocuğu hastaneye ulaştırdı.

DÖRT ÇEKER ÖZELLİKLİ AMBULANS



Giresun'un Dereli İlçesi'nin Yeşilkaya köyünde solunum sıkıntısı yaşayan İ.K'nin yakınları, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedi. Bunun üzerine bölgeye İl Sağlık Müdürlüğü'ne bağlı UMKE ve 112 Acil Servis ekibi yönlendirildi. Kar kalınlığının 40 santimetreyi bulduğu köyde UMKE ekibi, dört çeker özellikli ambulansla hastanın evine ulaştı. Evinden alınarak 112 Acil Servis ekiplerine teslim edilen hasta, Dereli Devlet Hastanesi'ne götürüldü.