VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Türkiye'den 4 ülkeye uçuşlar durduruldu!
Üç ilde eğitime bir gün daha ara verildi
Başkan Erdoğan: Çavuşoğlu Rusya ve Ukrayna'ya gidecek
Türkiye'de 24 bin 614 yeni vaka tespit edildi
Pınar Gültekin davasında Mertcan Avcı'nın tahliyesine itiraz
NATO, Rusya'yı kimyasal silah kullanmaması için uyardı
Bakan Akar, NATO Yüksek Müttefik Dönüşüm Komutanı Lavigne'yi kabul etti
Nijerya'da Türk okulunda sağlık taraması yapıldı
Macron, Rusya'ya silah satışın hukuka uygun olduğunu savundu
Sinemada boy gösterecek
Baba kriz
Kazak işi Türkiye'de rekor kırdı
Tweetlere 'hediye' gönderilecek
Engelli babanın azmi: Örgü örüp satarak çocuk büyütüyor
İzlediği film, şampiyonluğa götürdü
17 ülkede hekim eğiten Türk cerrah
'can dostlara' şifa merkezi
Vefa örneğine yardım eli
Son hazırlıklar yapılıyor
AB ve Türkiye, gaz bağımlılığını ortak temiz enerji stratejisiyle azaltabilir
"Cesur annelere gidemediler"
"Türkiye, İslam düşmanlığıyla mücadelede öncü bir rol üstleniyor"
"Türkiye'ye Patriot verilmemesi hataydı"
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan tahliye açıklaması
15 Mart 2022 Salı 20:00:00 - Güncelleme:15 Mart 2022 Salı 20:00:00

Karları aşıp hastaneye yetiştirdiler! Yaşama nefes oldular

ABONE OL

Kastamonu'da yolların bir buçuk metre karla kapalı olduğu köyde rahatsızlanan 4 yaşındaki çocuğu UMKE paletli kar ambulansıyla hastaneye taşıdı. Giresun'da da kar kalınlığının 40 santimetreyi geçtiği köyde solunum sıkıntısı yaşayan hastanın yardımına UMKE koştu.

ÇOCUĞUN AİLESİ PANİK YAŞADI

Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde yolu kar nedeniyle kapanan köyde rahatsızlanan 4 yaşındaki çocuk, Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi'nce (UMKE) hastaneye ulaştırıldı. Salcığlu köyü Oluklu Mahallesi'nde çocuğun rahatsızlanması üzerine ailesi yardım talep etti. Köy yolunun 1,5 metre kardan kapalı olması nedeniyle bölgeye Kastamonu İl Sağlık Müdürlüğüne bağlı UMKE yönlendirildi. Paletli kar ambulansıyla yola çıkan sağlık ekibi, çocuğu hastaneye ulaştırdı.

DÖRT ÇEKER ÖZELLİKLİ AMBULANS

Giresun'un Dereli İlçesi'nin Yeşilkaya köyünde solunum sıkıntısı yaşayan İ.K'nin yakınları, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedi. Bunun üzerine bölgeye İl Sağlık Müdürlüğü'ne bağlı UMKE ve 112 Acil Servis ekibi yönlendirildi. Kar kalınlığının 40 santimetreyi bulduğu köyde UMKE ekibi, dört çeker özellikli ambulansla hastanın evine ulaştı. Evinden alınarak 112 Acil Servis ekiplerine teslim edilen hasta, Dereli Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

Etiketler : kastamonu giresun umke
Parmak bebeğe kök hücre nakli

Parmak bebeğe kök hücre nakli
Estetik itirafı

Estetik itirafı
‘Masum ve Güzel'in babası

‘Masum ve Güzel'in babası
Bir dizi daha reyting kurbanı

Bir dizi daha reyting kurbanı
Gaziantep'te sete çıkıyorlar

Gaziantep'te sete çıkıyorlar
Yaramızda Kalsın ağlattı

Yaramızda Kalsın ağlattı
Kimse aldatılmayı hak etmez

Kimse aldatılmayı hak etmez
Setten ilk kare

Setten ilk kare
Aşkta 5'inci perde

Aşkta 5'inci perde

EN ÇOK OKUNAN HABERLER