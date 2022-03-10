Karlar üstünde at yarışına hazırlık

Muş'un Varto ilçesine bağlı Yılanlı Köyü'nde yaşayanlar, yılda iki kez düzenlenen geleneksel at yarışlarına katılacak atlarını karda koşturarak güç depolamalarını sağlıyor. Atların güçlenmesini sağlayan köylüler, bu yıl mayıs ve eylül aylarında yapılması planlanan yarışlarda başarılı olmayı hedefliyor.

