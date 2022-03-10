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10 Mart 2022 Perşembe 09:30:00 - Güncelleme:10 Mart 2022 Perşembe 09:30:00

Karlar üstünde at yarışına hazırlık

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Muş'un Varto ilçesine bağlı Yılanlı Köyü'nde yaşayanlar, yılda iki kez düzenlenen geleneksel at yarışlarına katılacak atlarını karda koşturarak güç depolamalarını sağlıyor.

Muş'un Varto ilçesine bağlı Yılanlı Köyü'nde yaşayanlar, yılda iki kez düzenlenen geleneksel at yarışlarına katılacak atlarını karda koşturarak güç depolamalarını sağlıyor. Atların güçlenmesini sağlayan köylüler, bu yıl mayıs ve eylül aylarında yapılması planlanan yarışlarda başarılı olmayı hedefliyor.

Etiketler : Karlar üstünde at yarışına hazırlık Varto Muş Yılanlı Köyü
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