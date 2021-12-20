Karın cefasından kaçanlar pistlerde sefasını sürdü

Kar yağışının etkili olmasıyla yurdun büyük bölümünde sıkıntılar yaşanırken kayak tutkunları da pistlere akın etti. Uludağ, Palandöken ve Kartepe gibi kayak merkezleri hafta sonu dolup taştı. Kartepe'de tatilciler, Sapanca Gölü ve İzmit Körfezi manzarası eşliğinde kayak yaptı.

Kar kalınlığının 65 santimetre ölçüldüğü 3 bin 200 rakımlı Palandöken'de ise kayakseverler 15 kilometre kesintisiz kayak yapma fırsatı buldu. Bazı aileler ise leğen ve çeşitli araçlarla kayak yapıp güzel vakit geçirdi. Kano ile kayak yapanlar ise pistlerde ilginç görüntüler oluşturdu.