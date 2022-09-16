Karı koca aynı otobüste şoför

Isparta'da yaşayan 3 çocuk annesi 43 yaşındaki Fatime Metin 10 yıldır şoförlük yapıyor. Aynı halk otobüsünde eşiyle vardiyalı olarak çalışan Fatime Metin, özellikle hemcinslerinden takdir görüyor. Kentte 10 yıldır şoförlük yapan 3 çocuk annesi 43 yaşındaki Metin, 7 ay kadar önce Isparta Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren özel halk otobüsünde eşi Fatih Metin ile çalışmaya başladı. Fatime Metin, gazetecilere yaptığı açıklamada, şoförlüğe merakının, çocuk yaşlardayken köylerine gelen otobüsle başladığını söyledi. Eşinin şoför oluşuyla mesleğe ilgisinin daha da arttığını belirten Metin, işini severek yaptığını dile getirdi. Metin, aynı halk otobüsünde eşiyle vardiyalı çalıştıklarını kaydetti. Yolcuların, direksiyonun başında bir kadını görünce önce şaşırdıklarını daha sonra ise kendisini tebrik ettiklerini belirten Metin, "Hemcinslerimden olumlu tepkiler alıyorum. Kadının yapamayacağı iş yoktur, her kadın istediği işi yapabilir. Halk otobüsünde görev yapan tek kadın şoförüm. Kadınlar beni yalnız bırakmasınlar gelsinler beraber çalışalım bana yoldaş olsunlar." dedi. - "Eşim en büyük destekçim" Eşiyle çalışmaktan gurur duyduğunu ifade eden Fatih Metin de evlendikten sonra hayat arkadaşının otobüslere merakı olduğunu keşfettiğini anlattı. Fatime Metin'in kendisine sürekli "Ben de otobüs sürmek istiyorum, bana da öğret" dediğini aktaran Metin, "Öğrenmek için çok çaba sarf etti, sonunda öğrendi. Şoförlüğü öğrendikten sonra ehliyeti ve belgelerini aldı, şimdi beraber çalışıyoruz. Eşim en büyük destekçim oldu." diye konuştu.

