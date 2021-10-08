VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
"1 trilyonluk yatırım yapıldı"
Kargolar dronla taşınacak
Teröristlere kalkan oldu
Savunmada hipersonik füze çılgınlığı!
"Cevap Soruda" Ersin Düzen 'in sunumuyla yakında 360'ta!
Çipras'tan Miçotakis'e Türkiye dersi
Karayılan'ın saklandığı Bole Kampı'na hava harekâtı!
İngiltere'den Türkiye kararı
Meteoroloji saat verdi! Kuvvetli sağanak geliyor
Türkiye'den sürpriz F-16 hamlesi
Japonya ve Rusya arasında kritik görüşme
İşgalci CHP'li bakın kim çıktı!
İlk şarkı Emre'den
Kabanla sahnede
Harbiye'yi salladı
Eda'nın Kıvırcık'ı
Buruk ayrılık
Kariyerim zedelenir yayınlamayın!
Andropoz depresyonu tetikliyor
Serebral palsi tanısı için genetik test yaptırın
Prostat hastaları 'yakıotu çayı' içsin
Uzman Astrolog Özlem Recep ile günlük burç yorumları - 08 Ekim
Guterres'ten Türkiye açıklaması!
ABD Senatosu borç limitinin kısa süreli olarak artırılması için anlaştı
08 Ekim 2021 Cuma 11:25:00 - Güncelleme:08 Ekim 2021 Cuma 11:25:00

Kargolar drone ile taşınacak: Pilot güzergah İstanbul-Ankara

Kaynak: TRT Haber

ABONE OL

Türkiye'de kargoda drone dönemi başlıyor. Pilot güzergah İstanbul-Eskişehir-Ankara hattı olarak belirlendi. Dünyada ilk olduğu belirtilen çalışmayla dronların kargo taşıma şartları kesin kurallara bağlanacak. İşte haberin ayrıntıları...

Türkiye'de kargo dronlar için ön çalışmalar tamamlandı. Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü, ilk olarak İstanbul-Eskişehir-Ankara hattı için "dron taşımacılığı hava koridoru güzergahı" belirledi.

TRT Haber'de yer alan habere göre Kargo taşımacılığında insansız hava araçlarını kullanma çalışmaları sürüyor.

Türkiye de dron teknolojilerinde öncü ülkeler arasında yer alıyor. Ancak hazırlıklar sadece, sistem geliştirmekle sınırlı kalmadı. Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü, şehirler arası dron taşımacılığı için "hava koridoru güzergahı" belirledi.

Sivil Havacılık Genel Müdürü Kemal Yüksek, çalışmanın detaylarını 12. Ulaştırma ve Haberleşme Şurası'nda anlattı. Buna göre, modelleme ilk olarak İstanbul-Eskişehir-Ankara hattı için yapıldı.

"İstanbul-Ankara veya İstanbul-Eskişehir arasında ana arterlerde hava koridorları tanımlamak suretiyle belki İHA ve dron yollarını ilk kırıntılarını ifade etmiş olacağız."

"DÜNYADA İLK OLACAK"

Dünyada ilk olduğu belirtilen çalışmayla dronların kargo taşıma şartları kesin kurallara bağlanacak. Hangi güzergahın izleneceği, dronların hangi irtifadan uçacağı ve iniş kalkış noktaları gibi birçok detay netleştirilecek.

Yüksek, modellemenin hazır olduğunu söyleyerek, "Bu modelleme de bunların takip sistemiyle olan modelleme belki de dünyada ilk olacak. Bizim burada hedeflediğimiz özellikle belli faaliyetlerde kargo taşımacılığı olsun, diğer alanlarda olsun bunun önünü açacak, bunun operasyonu sağlıklı yürütecek mekanizmaları kurmak" dedi.

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü, Türkiye'de dronlara ilişkin detaylı bir çalışma da yürütüyor. Şimdiye kadar 50 binin üzerinde dron kayıt altına aldı. Lisans verilen pilot sayısı da 600 bin civarında.

Etiketler : Kemal Yüksek KARGO DRON Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü
Dur durak bilmiyor

Dur durak bilmiyor
İzmir'de yoğun ilgi

İzmir'de yoğun ilgi
Film sürprizi

Film sürprizi
30 yıla kadar hapsi isteniyor

30 yıla kadar hapsi isteniyor
Kavga kızıştı

Kavga kızıştı
Güldür Güldür bir basamaktı

Güldür Güldür bir basamaktı
'Ne hakimim ne de kanun koyucuyum

'Ne hakimim ne de kanun koyucuyum
Evde talihsiz kaza

Evde talihsiz kaza
Reklam filmi heyecanı

Reklam filmi heyecanı

EN ÇOK OKUNAN HABERLER