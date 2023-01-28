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28 Ocak 2023 Cumartesi 15:30:00 - Güncelleme:28 Ocak 2023 Cumartesi 15:30:00

Kargocu kılığında aldıkları imzalarla sahte senet düzenleyen çete çökertildi

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Kargocu kılığında gittikleri iş yerleri ve evlerde, imza evrakının altına sahte senet koyarak imzalanmasını sağlayan 5 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin, "pencere" veya "kes-yapıştır" yöntemiyle yüksek miktarda haksız kazanç elde ettikleri ortaya çıktı.

Ankara Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlileri, kargocu kılığında ev ve iş yerlerine giderek attırdıkları "teslim alındı" imzasıyla sahte senet düzenleyen çete üyelerine yönelik çalışma başlattı.

Emniyet güçlerinin 6 ay süren teknik ve fiziki takibi sonucu, "nitelikli dolandırıcılık ve resmi belgede sahtecilik" suçlarından yapılan eş zamanlı operasyonda, baba ve 3 oğlunun da bulunduğu 5 zanlı yakalandı.

Şüphelilerin, dolandırıcılık suçu başta olmak üzere birçok farklı suçtan kayıtlarının olduğu belirlendi.

"PENCERE" VEYA "KES-YAPIŞTIR" YÖNTEMİYLE SAHTE SENET DÜZENLEDİLER

Tanınmamak için kargocu yeleği, şapkası ve maske takan şüphelilerin, önceden tespit ettikleri varlıklı yaşlıların, ikametlerinde tek başına bulundukları zamanları fırsat bilerek kargocu kılığında adreslere gittikleri belirlendi.

Özellikle COVID-19 salgını döneminde, Sağlık Bakanlığınca cerrahi maske, kolonya gibi ürünlerin gönderildiğini ve teslim belgesinin imzalanması gerektiğini belirterek mağdurlardan imza alan çete üyelerinin, imzalanan evrakların altına senet koymak suretiyle "pencere" veya "kes-yapıştır" yöntemiyle sahte senet düzenledikleri tespit edildi.

Bu sahte senetlerle başlatılan yaklaşık 25 milyon lira tutarındaki icra takipleriyle mağdurların ev ve iş yerlerine haciz işlemi uygulanmasına neden olan şüphelilerin, bu yolla yüksek miktarda haksız kazanç elde ettikleri ortaya çıktı.

Şüphelilerin, sahte evrakla başlattıkları icra takiplerinin mağdurlara ulaşmaması ve itiraz süresinin dolması için tebligatların kendi belirledikleri adreslere gitmesini sağladıkları da anlaşıldı.

Çete üyelerinin, bazı mağdurlara boş senet imzalatarak faizle borç para verdiği, paraları geri almalarına rağmen senetleri teslim etmedikleri, senetlerin tutarlarını yükselterek icraya verdikleri de tespit edildi.

Etiketler : kargocu kargo sahte senet çete dolandırıcılık
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