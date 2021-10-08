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08 Ekim 2021 Cuma 17:30:00 - Güncelleme:08 Ekim 2021 Cuma 17:30:00

Karga Duman'ın vefa dersi

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Ortaokul öğrencisi Ömer Faruk yaralı halde bulduğu karganın yaralarını sarıp onu iyileştirdi. 'Duman' adını verdiği karga o günden itibaren Ömer Faruk'u bir an olsun bırakmadı.

Adeta 'vefa' dersi veren Duman kurtarıcısıyla birlikte okula gidiyor, derslere giriyor ve okul bahçesinde onunla birlikte oyunlar oynuyor.

SERBEST BIRAKILDI AMA GİTMEDİ

Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesinde Kızılca Köyü İmam Hatip Ortaokulu 8. sınıf öğrencisi Ömer Faruk Çetiner, bir yıl önce okulun bahçesinde yaralı bir karga buldu. "Duman" ismini verdiği kargayı alıp evine götüren Çetiner, tedavi edip iyileştirdi. Karga, serbest bırakılmasına rağmen Çetiner'in evinin çevresinden ayrılmadı.

DERS BOYU SAKİNCE İZLİYOR

Eğitim öğretim yılı başlayınca yeniden okula giden Ömer Faruk'un peşinden ayrılmayan Duman, gündüzleri okulda geçiriyor. Sınıfta sıraların üzerinde öğrencilerle oyun oynayan Duman kimi zaman tahtanın üzerinde derslere katılıyor. Tenefüslerde öğrencilerle birlikte oyunlar oynuyor. Akşam da Ömer Faruk'la birlikte eve gidiyor.

Okul müdürü Murat Önder, öğrencilerinden Ömer Faruk'un "Herkes Duman'ı çok seviyor. Bazen benim odama geliyor, bazen başka bir sınıfa gidiyor, bazen öğretmenler odasında oluyor. Bizimle beraber akşama kadar gün geçiriyor" dedi.

Ömer Faruk Çetiner kargayı yağmurlu bir havada kanadı kırık şekilde bulduğunu dile getirerek, "Bağırıyordu, tedavi edip beslemeye başladım evde. Adını sisli bir havada bulduğum için 'Duman' koydum" dedi.

Etiketler : karga duman vefa ömer faruk çetiner
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