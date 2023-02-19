Kardeşinin oyuncaklarını yıkılan evlerinin enkazında aradı

VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Türk Kızılay, Kahramanmaraş'ta depremzedelerin sıcak yemek ihtiyacını karşılıyor
GİB'in depremler nedeniyle attığı adımlar paylaşıldı
Malatya'da 4,7 büyüklüğünde deprem
TSK İnsani Yardım Tugayı Doğal Afetler Arama Kurtarma Taburu 37 kişiyi enkazdan çıkardı
Pegasus Hava Yolları deprem bölgelerinden tahliye uçuşlarını 1 Mart'a kadar uzattı
Deprem bölgelerinde 82 kişiye umut olan Kocaelili itfaiyeciler, çiçeklerle karşılandı
"20 Şubat itibarıyla 71 ilde eğitim öğretim başlayacak"
Nurdağı'nda depremin acı izleri fotoğraf karelerinde ve dron görüntülerinde
Kahramanmaraş merkezli depremlerde yıkılan binalarla ilgili 131 kişi tutuklandı
Bakan Kurum, deprem bölgesinde kalıcı konutların inşasına yönelik çalışmalar yürütüyor
Depremin ardından travma sonrası stres bozukluğunda "psikolojik ilk yardım" önerisi
Hatay'da depremden etkilenen 80 binanın enkazının kaldırılmasına başlandı
Nurdağı ve İslahiye'de kurulacak geçici barınma alanlarında çalışmalar sürüyor
Depremin ardından 71 ilde ikinci dönemin ilk zili yarın çalacak
Türk Kızılay mobil sağlık araçları deprem bölgesinde çalışmalarını sürdürüyor
Gaziantep'in İslahiye ilçesinde depremde yıkılan binalarla ilgili gözaltına alınan 7 şüpheli tutukla...
TBMM çalışmalarına verilen ara 28 Şubat'a kadar uzatıldı
"Vatandaşlarımızın tüm ihtiyaç ve taleplerini en hızlı şekilde karşılayacağız"
Çeşitli ülkelerden bakanlar depremler nedeniyle taziyelerini iletti
Kahramanmaraş'taki konteyner kurulum çalışmalarını inceledi
Deprem provokatörlerine soruşturma! 24 kişi tutuklandı
Kahramanmaraş'ta komandoların kurduğu çadır kent, 3200 depremzedeyi ağırlıyor
'Sınırlardan sığınmacı akını' iddialarına cevap
AFAD: Artçı sarsıntı 6 bin 40'a ulaştı
19 Şubat 2023 Pazar 12:20:00 - Güncelleme:19 Şubat 2023 Pazar 12:20:00

Kardeşinin oyuncaklarını yıkılan evlerinin enkazında aradı

Kaynak: AA

ABONE OL

Malatya'da, evleri yıkıldığı için yakınlarının yanına sığınan ailenin küçük çocuğunun oyuncağını istemesi üzerine abisi enkaz arasında oyuncak aradı.

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Malatya'da, oturdukları bina yıkılan ve yakınlarının yanına sığınan çocuğun oyuncağını istemesi üzerine abisi enkaz arasında oyuncak aradı.

Aydın ailesinin evleri Pazarcık ilçesi merkezli 7,7 büyüklüğündeki depremde hasar gördü. Evlerinden hiçbir eşya alamadan çıkan ailenin ikameti, Elbistan merkezli 7,6 büyüklüğündeki depremde yan yattı, bir kısmı ise yıkıldı.

Depremlerin ardından evsiz kalan aile yakınlarının yanına yerleşti.

Ailenin 4 yaşındaki çocuklarının sürekli oyuncaklarını istemesi üzerine abisi Özgür Aydın, evin enkazında kardeşinin oyuncaklarını aradı.

Evlerinin yıkık halini görünce duygulanan Özgür Aydın, AA muhabirine, 7,7 büyüklüğündeki ilk depremin ardından hemen evi boşalttıklarını ve amcalarının müstakil evine gittiklerini anlattı.

Evlerinin büyük kısmının ikinci depremde yıkıldığını ve kullanılamayacak hale geldiğini belirten Aydın, şöyle konuştu:

"Eşya filan almanın imkanı yok. Aşağıya kardeşimin oyuncağı düşmüştü, onu almak için geldim ve onu aldım. Kardeşimin yaşı küçük, oyuncaklarını istiyor. 4 yıldır bu evde yaşıyorduk, kiracıydık. Depremden çok kötü etkilendik. Çok şükür canımızda bir şey yok. Kendimizi şanslı hissediyoruz. Kardeşimin istediklerini alarak bir nebze de olsa onun yüzünü güldürebilirsem ne mutlu."

Etiketler : malatya deprem enkaz oyuncak

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX