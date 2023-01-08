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08 Ocak 2023 Pazar 17:30:00 - Güncelleme:08 Ocak 2023 Pazar 17:30:00

Kardeşinden nakledilen kök hücre sayesinde 60'ından sonra lösemiyi yendi

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Malatya'da lösemi teşhisi konulan Şeyho Atik, kardeşinden nakledilen kök hücre sayesinde 60'ından sonra lösemiyi yendi.

Malatya'da 2 yıl önce lösemi teşhisi konulan 61 yaşındaki Şeyho Atik, kardeşinden yapılan kök hücre nakliyle sağlığına kavuştu. Akçadağ ilçesinde yaşayan ve çiftçilikle uğraşan 4 çocuk babası Şeyho Atik, "Kardeşimden uygun kök hücre bulunduğunu öğrendiğimde dünyalar benim oldu" dedi.

Etiketler : malatya kök hücre lösemi
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