Kardeşinden nakledilen kök hücre sayesinde 60'ından sonra lösemiyi yendi
Malatya'da lösemi teşhisi konulan Şeyho Atik, kardeşinden nakledilen kök hücre sayesinde 60'ından sonra lösemiyi yendi.
Malatya'da 2 yıl önce lösemi teşhisi konulan 61 yaşındaki Şeyho Atik, kardeşinden yapılan kök hücre nakliyle sağlığına kavuştu. Akçadağ ilçesinde yaşayan ve çiftçilikle uğraşan 4 çocuk babası Şeyho Atik, "Kardeşimden uygun kök hücre bulunduğunu öğrendiğimde dünyalar benim oldu" dedi.
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