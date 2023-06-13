Kardeşi canına can oldu
Gaziantep'te 9 aydır lösemi tedavisi gören Prof. Dr. Yücel Ayrıçay, kız kardeşi Elif Elmalı'nın kök hücresini bağışlamasıyla hastalığı yendi.
Gaziantep'te 9 aydır lösemi tedavisi gören Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yücel Ayrıçay, kız kardeşi Elif Elmalı'nın kök hücresini bağışlamasıyla hastalığı yendi.
Hastalık sürecinde yaşadığı talihsizleri anlatan Ayrıçay, safra kesesinin alındığını, karaciğerde nadir görülen bir tüberküloz tutulumu yaşadığını kaydetti. Ayrıçay, "Kardeşim bağışta bulunarak canım can oldu" dedi.