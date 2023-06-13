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13 Haziran 2023 Salı 07:39:00 - Güncelleme:13 Haziran 2023 Salı 07:39:00

Kardeşi canına can oldu

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Gaziantep'te 9 aydır lösemi tedavisi gören Prof. Dr. Yücel Ayrıçay, kız kardeşi Elif Elmalı'nın kök hücresini bağışlamasıyla hastalığı yendi.

Gaziantep'te 9 aydır lösemi tedavisi gören Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yücel Ayrıçay, kız kardeşi Elif Elmalı'nın kök hücresini bağışlamasıyla hastalığı yendi.

Hastalık sürecinde yaşadığı talihsizleri anlatan Ayrıçay, safra kesesinin alındığını, karaciğerde nadir görülen bir tüberküloz tutulumu yaşadığını kaydetti. Ayrıçay, "Kardeşim bağışta bulunarak canım can oldu" dedi.

Etiketler : gaziantep lösemi kök hücre bağış
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