Kardeşi 2 kişiyi, o da eşini hayata döndürdü

Kardeşi 2 kişiyi, o da eşini hayata döndürdü

Denizli'nin Çameli ilçesinde yaşayan Elif Çağdaş (26), geçen yıl geçirdiği trafik kazası sonrası hastanede beyin ölümü gerçekleşen 18 yaşındaki kardeşi Mehmet Çelen'in organlarını bağışlayıp, organ bekleyen 2 kişinin sağlığına kavuşmasını sağladı.

Elif Çağdaş şimdi de böbrekleri iflas eden eşi Hamdi Çağdaş'a (40) böbreğini vererek tekrar hayata dönmesini sağladı. Elif Çağdaş, "Eşimin gözlerimin önünde eriyip gitmesine razı gelemezdim. Organ bağışlamak çok güzel bir duygu, şu an çok iyiyiz" dedi.

Hastane, bir çocuk annesi Elif Çağdaş'a teşekkür plaketi verdi.