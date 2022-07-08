Kardeş ailelere yardım eli

Türk Kızılay Kadın Kolları üyeleri, Kardeş Aile Projesi kapsamında belirledikleri aileleri ziyaret ederek ihtiyaçlarını gideriyor. Türk Kızılay kadın gönüllüleri, oluşturdukları ekiplerle yaşam mücadelesi veren kadın, yaşlı ve çocukların elinden tutuyor, yalnızlıklarını paylaşıyor, temizliklerini ve alışverişlerini yaparak ihtiyaçlarını tamamlamaya çalışıyor.

