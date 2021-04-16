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16 Nisan 2021 Cuma 18:32:00 - Güncelleme:16 Nisan 2021 Cuma 18:32:00

Kardelenlerin hedefi büyük

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Tunceli'de hobi olarak başladıkları kick boksa tutkuyla bağlanan Erivan, İrem ve Bilge müsabakalarda elde ettikleri başarıyla göz dolduruyor. Üç arkadaşın hedefi dünya şampiyonluğu kazanmak.

Tunceli Dersim Kick Boks Spor Kulübü bünyesinde kick boksa başlayan Erivan Barut, İrem Deniz Yuvanç ve Bilge Gözler, kısa sürede bu spora gönül verdi. Antrenör Gürsel Tayam gözetiminde haftanın belirli günlerinde Ali Baba Mahallesi'ndeki kick boks salonunda çalışmaları sürdüren sporcular, ısınma hareketleri ile başladıkları antrenmanlarında teknik taktik ve torba çalışması gerçekleştiriyor.

RİNGDE GÜÇ ÇALIŞMASI

Güç ve kondisyon için de ringde maç yapan kızlar, 8-11 Nisan'da Antalya'da düzenlenen 6. Uluslararası Türkiye Açık Kick Boks Avrupa Kupası'nda da 2 gümüş ve 1 bronz madalya kazanarak büyük bir başarıya imza attı. Kick boks "erkek sporudur" diyenlere karşılık çalışmalarını aralıksız sürdüren üç arkadaş, gelecekte katılacakları müsabakalarda altın madalyalar kazanarak dünya şampiyonu olmayı hedefliyor. 15 ülkeden çok sayıda sporcunun katıldığı Kick Boks Avrupa Kupası'nda, "Low Kick" branşında Erivan Barut 48 kiloda, İrem Deniz Yuvanç ise 65 kiloda ikinci oldu. Bilge Gözler de, "Full Contact" branşında 48 kiloda bronz madalya elde etti.

5 yıldır kick boks yapan Erivan Barut, "Kadın dövüşçü mü olur' diyorlar. Bu olumsuz düşüncelere rağmen sevdiğim sporu bırakmadım, elimden geleni yapıyorum" dedi.

Sporcu Bilge Gözler, kick boksa severek başladığını ve 6. Uluslararası Türkiye Açık Kick Boks Avrupa Kupası'nda ilk maçına çıktığını dile getirdi.

İrem Deniz Yuvanç, "Tunceli'nin gençleri gerçekten spora çok yatkın ve bizler de bu konudaki avantajımızı değerlendirdik" diye konuştu.

Etiketler : tunceli kick boks kardelen
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