VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Maden ocağında meydana gelen patlamada yaralanan işçiler ambulans uçakla İstanbul'a getirildi
500 icra müdürü ve müdür yardımcısı alınacak
Dışişleri Bakan Yardımcılığına Yasin Ekrem Serim atandı
Dışişleri Bakan Yardımcılığına Yasin Ekrem Serim atandı
Kızılay: Acil kan ihtiyacı bulunmamaktadır
Bakan Dönmez: İlk değerlendirmelere göre grizu patlaması
Emine Erdoğan'dan Amasra için taziye mesajı
KKTC Cumhurbaşkanı'ndan Bartın'daki maden kazasına ilişkin taziye mesajı
Başkan Erdoğan Bartın'a gidiyor
Bozdağ: Maden ocağındaki patlama bütün boyutlarıyla soruşturulacak
İletişim Başkanlığı: Devletimizin tüm kurumları harekete geçti
Maden ocağındaki patlamaya ilişkin soruşturma başlatıldı
AK Parti Sözcüsü Çelik'ten maden ocağı patlamasına ilişkin açıklama
Fransa'da akaryakıt krizi: Pazarcıların kazancı azaldı
Bartın'da maden ocağında patlama: Can kaybı 28'e yükseldi
Scholz: Rusya-Ukrayna Savaşı mevcut krizleri şiddetlendiriyor
Hindistan denizaltından balistik füze denemesi yaptı
Kardelen çiçek açtı
Bartın'da maden ocağında patlama
Türkiye ile Katar arasında anlaşmalar imzalandı
Almanya hükümetinde 'silah ihracatı kuralları' tartışılıyor
Ders anlatırken kalp krizi geçiren öğretmen hayatını kaybetti
Rusya: Kiev ve Harkiv'de askeri yönetim ve enerji unsurlarını vurduk
Bakan Koca'dan MHRS randevularıyla ilgili çağrı
15 Ekim 2022 Cumartesi 07:00:00 - Güncelleme:15 Ekim 2022 Cumartesi 07:00:00

Kardelen çiçek açtı

ABONE OL

Üniversiteyi köy halkının verdiği bursla tamamlayan Kardelen Bekmezci, inşaat mühendisi oldu. Köyündeki bir projede çalışmaya başlayan Kardelen'in ilk işi 'yeni Kardelenler yetişsin diye' aynı bursa bağış yapmak oldu.

HERKES ELİNDEN GELDİĞİNCE YARDIM ETTİ

Zonguldak'ın Kilimli ilçesine bağlı Göbü Köyü'nde yaşayan Kardelen Bekmezci (24), Yozgat'ta bulunan Bozok Üniversitesi'nde öğrenim gördüğü sırada Göbü muhtarı Burhan Oral, köyün üniversite okuyan gençlerine burs kampanyası başlattı. Bu kampanyadan yararlanan Kardelen, 2021 yılında mezun olup iş arayışına başladı. Kardelen, köyünün yakınlarında yapımı devam eden sahil yolu projesi inşaatının yüklenicisi firmada inşaat mühendisi olarak çalışmaya başladı.

Kardelen Bekmezci, "Köyümüz öğrencilere yardım ediyor. Keşke herkes verse bir öğrenci okutabilse herkesin hayatına dokunabilsek ne mutlu bize" diye konuştu.

Göbü köyü muhtarı Burhan Oral "Bursu cebimizden vermemiz mümkün değil. İl ve yurt dışındaki gurbetçilerimiz ile buradaki arkadaşlarımızın katkılarıyla 3 yıldır üniversite öğrencilerimize burs veriyoruz" dedi.

PROJENİN DEVAMININ GELMESİ İÇİN UĞRAŞIYOR

Yararlandığı burs programının daha da büyümesini isteyen Kardelen, muhtara giderek kendisinin de bağış yapmak istediğini belirtti. Burs aldıktan sonra eğitimini bitirerek iş sahibi olan Kardelen Bekmezci'ye, muhtar Burhan Oral'ın hazırlattığı teşekkür plaketi, köy gezileri sırasında Vali Mustafa Tutulmaz tarafından verildi. Genç kız "Muhtarımızla tekrar bu projeyi devam ettirip daha güzel olsun, diye uğraşıyoruz. Buradaki öğrencilere tıpkı bana edildiği gibi yardım etmeye çalışıyorum" dedi.

Etiketler : kardelen bekmezci inşaat mühendisi yaşam
Ağlatan kına

Ağlatan kına
Flamingoların Demre'deki yeni evi

Flamingoların Demre'deki yeni evi
Nişanlıma hep mesaj atıyorlar

Nişanlıma hep mesaj atıyorlar
30'dan sonra hayatı anladım

30'dan sonra hayatı anladım
Yürüyen servet

Yürüyen servet
Türk dizileri Cannes yolcusu

Türk dizileri Cannes yolcusu
Verdiğim sadakalar beni korudu

Verdiğim sadakalar beni korudu
Yak bütün fotoğrafları

Yak bütün fotoğrafları
Filiz Akın'dan sevindiren haber

Filiz Akın'dan sevindiren haber

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX