Kardelen çiçek açtı

HERKES ELİNDEN GELDİĞİNCE YARDIM ETTİ



Zonguldak'ın Kilimli ilçesine bağlı Göbü Köyü'nde yaşayan Kardelen Bekmezci (24), Yozgat'ta bulunan Bozok Üniversitesi'nde öğrenim gördüğü sırada Göbü muhtarı Burhan Oral, köyün üniversite okuyan gençlerine burs kampanyası başlattı. Bu kampanyadan yararlanan Kardelen, 2021 yılında mezun olup iş arayışına başladı. Kardelen, köyünün yakınlarında yapımı devam eden sahil yolu projesi inşaatının yüklenicisi firmada inşaat mühendisi olarak çalışmaya başladı.

Kardelen Bekmezci, "Köyümüz öğrencilere yardım ediyor. Keşke herkes verse bir öğrenci okutabilse herkesin hayatına dokunabilsek ne mutlu bize" diye konuştu.

Göbü köyü muhtarı Burhan Oral "Bursu cebimizden vermemiz mümkün değil. İl ve yurt dışındaki gurbetçilerimiz ile buradaki arkadaşlarımızın katkılarıyla 3 yıldır üniversite öğrencilerimize burs veriyoruz" dedi.

PROJENİN DEVAMININ GELMESİ İÇİN UĞRAŞIYOR



Yararlandığı burs programının daha da büyümesini isteyen Kardelen, muhtara giderek kendisinin de bağış yapmak istediğini belirtti. Burs aldıktan sonra eğitimini bitirerek iş sahibi olan Kardelen Bekmezci'ye, muhtar Burhan Oral'ın hazırlattığı teşekkür plaketi, köy gezileri sırasında Vali Mustafa Tutulmaz tarafından verildi. Genç kız "Muhtarımızla tekrar bu projeyi devam ettirip daha güzel olsun, diye uğraşıyoruz. Buradaki öğrencilere tıpkı bana edildiği gibi yardım etmeye çalışıyorum" dedi.