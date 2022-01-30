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30 Ocak 2022 Pazar 00:00:00 - Güncelleme:30 Ocak 2022 Pazar 00:00:00

Karbonmonoksit gazından zehirlenen anne ve bebeği öldü

Kaynak: AA

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Antalya'nın Serik ilçesinde, sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen anne ve bebeği hayatını kaybetti, baba ve 5 yaşındaki kızı ise hastaneye kaldırıldı.

Kadriye Mahallesi'nde yaşayan Ferhat (41) ve Yasemin Yüceay'a (34) komşuları telefonla ulaşamayınca, evlerine gitti.

Kapıyı da kimsenin açmaması üzerine polise ihbarda bulunuldu. Adrese gelen polis ekipleri anne ve 1 yaşındaki bebeği Yasin'i yatak odasında, baba ve 5 yaşındaki kızı İkra'yı da başka bir odada yerde hareketsiz halde buldu.

Olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ekipleri anne ve bebeğinin hayatını kaybettiğini tespit ederken, baba ve kızı evde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Cenazeler savcının incelemesinin ardından otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Baba Yüceay'ın bir otelde çalıştığı ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıkması nedeniyle 3 gündür evde ailesiyle karantinada olduğu öğrenildi.
Etiketler : Kadriye Mahallesi Kovid-19 Antalya
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