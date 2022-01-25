VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Karayolları açıkladı: Yollarda son durum ne?
İstanbul için 'turuncu' uyarı: Yoğun kara dikkat
Sabiha Gökçen'deki uçuşlarda kısıtlama sürecek
Meteoroloji uyardı: Bu illerde yoğun kar bekleniyor
Kızını 'yasak ilişkisini söylemesin' diye öldürmüş
İstanbul Havalimanı'nda tüm uçuşlar için hazırlıklar sürüyor
11 yeni fezleke Meclis'te
İzmir'de 40 düzensiz göçmen kurtarıldı
Hamile kadın iş makinesiyle hastaneye yetiştirildi
ABD Rusya'nın doğal gazı kesmesi ihtimaline karşı başka ülkelerle görüşüyor
Türkiye'ye girmeye çalışan DEAŞ'lı terörist yakalandı
ULAQ testleri başarıyla geçti
Bakan Varank'tan İmamoğlu'na tokat gibi cevap
Algı operasyonu tutmadı!
İstanbul'da AVM'lerin 18.00'da kapanma tavsiyesi
Yeni dizi heyecanı
Doğuma sporla hazırlanıyor
Burak'ı susturmaya çalışıyor
Elazığ'da mahsur kaldı
Ferdi aşkı kasetçi yaptı
Kapı kapı aşı turu
Çıldır Gölü'nde atlı kızak keyfi
Seralarda dona karşı sobalı önlem
Tesadüfen gelen şampiyonluk
25 Ocak 2022 Salı 19:49:00 - Güncelleme:25 Ocak 2022 Salı 19:50:00

Karayolları açıkladı: Yollarda son durum ne?

ABONE OL

Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM), Türkiye'deki önemli karayolu güzergahlarındaki güncel yol durumunu açıkladı.

KGM tarafından yapılan yazılı açıklamada;

İstanbul'a Anadolu ve Trakya yönünden araç kısıtlamaları kaldırılmıştır. Kuzey Marmara ve Tem Otoyolları tüm araçlar için çift yönlü olarak ulaşıma açılmıştır.

TAG (Tarsus-Adana-Gaziantep) Otoyolu Ankara istikameti yağış ve yol durumuna göre tır trafiğine kontrollü olarak verilmektedir.

Muğla-Kale Yolu ulaşıma açılmıştır. Keçiborlu-Uluborlu Yolu ulaşıma açılmıştır.

Kağızman-Ağrı Yolu ulaşıma kapatılmıştır.

Akçakoca-Düzce Yolu Kabalak Mevkii zincir takılı olmayan tır trafiğine kapatılmıştır.

Taşkent-Sarıveliler Yolu ulaşıma kapatılmıştır.

Kulu-Şereflikoçhisar-Aksaray Yolu ulaşıma kapatılmıştır.

denildi.

Etiketler : KGM Karayolları yollarda son durum ne
120 bin lirayı ödedi, serbest kaldı

120 bin lirayı ödedi, serbest kaldı
Yılda 3-4 kostüm yaptırıyorum

Yılda 3-4 kostüm yaptırıyorum
Amerika'da doğaçlama konser

Amerika'da doğaçlama konser
Sürpriz yakınlaşma

Sürpriz yakınlaşma
Petekkaya yeniden ‘Kırmızı Oda'da

Petekkaya yeniden ‘Kırmızı Oda'da
"Aç kaldığım zamanlar var"

"Aç kaldığım zamanlar var"
'İstenmeyen gelin değilim' pozu

'İstenmeyen gelin değilim' pozu
Gelin olmuş geliyor!

Gelin olmuş geliyor!
41. okul Siirt'te

41. okul Siirt'te

EN ÇOK OKUNAN HABERLER