Karavanla Türkiye turu

Rize'de çay tarımı işinden kazandığı parayla bir minibüs alan 23 yaşındaki Cevdet Kasımoğlu ve Ankara'da yaşayan arkadaşı 25 yaşındaki Niyazi Solak, doğa tutkusu ve yeni yerleri keşfetme arzusuyla uzun bir yolculuğa çıkmaya karar verdi. Minibüsü karavana çeviren iki arkadaş, başkentten çıktıkları yolculuklarını 81 ili gezerek tamamlamak istiyor.



Yolculuklarının bitiş zamanını planlamayan, Türkiye'nin 81 ilini gezip keşfedilmemiş tüm güzellikleri görmek isteyen gençlerden Niyazi Solak, yaklaşık 15 yıldır doğa sporlarıyla ilgilendiğini söyledi.

Daha önce de birçok yeri gezdiğini ancak bu seferkinin heyecanlı geçtiğini belirten Solak, "Sürekli yeni yerler keşfetmek istediğim için daha önce otostopla farklı yerler gezip kamp ve doğa sporları yaptım. Zaten bizim 'kampyerleri.org' diye bir sitemiz var. Burada da Türkiye'de kamp yapılacak yerleri paylaşıyorduk. Cevdet, 'Beraber bir karavan yaparak yeni yerler keşfedelim ve doğaseverlere bir kılavuz oluşturalım' dedi. Böylece bir yolculuğa çıkmış olduk." diye konuştu.

Gittikleri yerlerde birçok doğa harikasıyla karşılaştıklarının altını çizen Solak, sosyal medya hesaplarından bu yerleri paylaşarak doğaseverlere rehber olmaya çalıştıklarını ifade etti.