VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Selfy Fest'24 yüz binlerce öğrencinin katılımıyla gerçekleştirildi
Mozambik'te boynuna kordon dolanan bebek Türk doktorlar sayesinde hayata tutundu
Yapımcılara sitem! "Popülerliğe ya da güzelliğe göre yapılmamalı"
Hafıza sildirmek gerçekten doğru mu?
Yüz yüze gelecekler! Terim de ifade verecek
Uzmanlardan LGS tavsiyeleri
01 Haziran 2024 Cumartesi 09:39:00 - Güncelleme:01 Haziran 2024 Cumartesi 09:39:00

Karar emsal olacak! 'Özel'deki kitap vurgununa hapis

Kaynak: AKŞAM Gazetesi

ABONE OL

Adana'da özel okula giden kızının 2 bin lira tutan kitaplarına 14 bin 500 lira ödeyen Avukat Subaşı hukuk zaferini kazandı. Okul müdürü E.G. hakkında ‘görevi kötüye kullanma' suçundan 3 yıla kadar hapis istendi.

Adana'da özel okula kaydettirdiği kızının 2 bin lira değerindeki kitaplarına 14 bin 500 lira ödeyen Avukat Nazan Akça Subaşı konuyu yargıya taşıdı. 27 Kasım 2023'te AKŞAM'ın gündeme getirdiği kitap soygunuyla ilgili hazırlanan iddianame Adana 6. Asliye Ceza Mahkemesince kabul edildi. Kurum Müdürü E.G. (46) hakkında 'görevi kötüye kullanma' suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

YÜZDE 20 İNDİRİM YALANI

İddianamede, Seyhan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce yapılan 'Ön İnceleme Raporu'na da yer verildi. Raporda; velilere 17 Ağustos 2023 tarihinde özel okul tarafından; "Sayın velimiz, eğitim setlerimizi yüzde 20 indirim ve kredi kartı ile peşin fiyatına 3 taksitle E... Kitap Kırtasiye mağazası veya internet sitesi üzerinden satın alabilirsiniz" mesajı gönderildiği, kitap seti için de 14 bin 500 lira fiyat belirlendiğine dikkat çekildi. Raporda; okul yönetiminin, ders kitaplarının yanında kullanılacak eğitim setlerini, zümre öğretmenlerine sormadan belirlediği, ve velilerin anlaşmalı kırtasiyeye yönlendirildiği vurgulandı. Ayrıca serbest piyasayla herhangi bir karşılaştırma yapılmadığı, kitap listelerinin ne okul ne de kırtasiye tarafından velilerle paylaşılmayarak, başka yerden almaları engellendiği ifade edildi.

GÖREVİNİ KÖTÜYE KULLANDI

Durumun kırtasiyeye haksız menfaat sağlanmasına sebebiyet verdiği gerekçesiyle okul müdürü E.G.'nin 'görevi kötüye kullanma' suçunu işlediği belirtildi. E.G., "Velilere kitapları nereden temin edeceklerine E.. Kitap Kırtasiye'den ya da herhangi bir yayınevinden veya internetten temin edebileceklerini taraflara söylüyoruz. Okul olarak, kitapların yazılı olduğu bir liste vermiyoruz. Kırtasiye ile kurum arasında kitapların satışından kaynaklı bir kar ortaklığı söz konusu değil" dedi.

Nazan Akça Subaşı

KİMSE SUSMASIN, HAKKINI ARASIN

Avukat Nazan Akça Subaşı, "Dava, aynı zamanda da bir emsal niteliği taşıyor" diyerek şöyle konuştu: "Çünkü bugüne kadar fahiş kitap satışıyla ilgili olarak, özel okullar nezdinde açılan bir dava veya alınmış bir karar yok. Veliler, artık haksızlığa uğradıklarında şikayetçi olup, mağduriyetlerinin önüne geçebilecek."

Etiketler : özel okul kitap vurgun hapis emsal karar
Ünlülerden Cannes'da Filistin'e destek

Ünlülerden Cannes'da Filistin'e destek
Annesiyle düet yaptı

Annesiyle düet yaptı
"Hepsi'nin geri dönüşünü istemiyor mu?"

"Hepsi'nin geri dönüşünü istemiyor mu?"
Ekrana veda etti!

Ekrana veda etti!
İlk kez Harbiye sahnesinde

İlk kez Harbiye sahnesinde
'Nefret' açıklamalarıyla dikkat çekti

'Nefret' açıklamalarıyla dikkat çekti
Bakanlıktan Deniz Akkaya'nın kızı hakkında karar!

Bakanlıktan Deniz Akkaya'nın kızı hakkında karar!
Belçika da unutmadı

Belçika da unutmadı
Arabesk söyleyecek

Arabesk söyleyecek

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX