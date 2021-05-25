Karantina mı yoksa kendimizle kalmak mı zor?

Pandemi döneminde mindfulness yönteminin işe yarayabileceğini belirten Dr. Kahraman Güler, "Olağan hayatın akışı içinde çoğumuz yoğun iş ve arkadaş ilişkileri ya da çok yoğun sosyal ilişkiler içerisinde bulunabiliyoruz. İnsanlar biraz da kendilerinden kaçıyorlar. Pandemi süreci bize şunu gösterdi; karşımıza her zaman biz çıkıyoruz, kendimize çarpıyoruz ve kendimizden kaçamayacağız. Karantinada mı yoksa kendimizle kalmak mı daha zor? Bazen gerçekten kendimizle kalmak daha zordur. Çünkü ne yapacağımızı, yalnız kalabilmeyi, kendimizle zaman geçirip duygularımıza tanıklık etmeyi bilmiyoruz" diye konuştu.

