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25 Mayıs 2021 Salı 08:00:00 - Güncelleme:25 Mayıs 2021 Salı 08:00:00

Karantina mı yoksa kendimizle kalmak mı zor?

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Stresi azaltmak için kullanılan yöntemlerden birinin 'mindfulness' olduğunu belirten Klinik Psikolog Kahraman Güler, "Çoğu insan sessizliğin gürültüsünden korkar ve kurtulmak için çaba harcar. Kişi uğraş halinde olarak anı deneyimlemez. Ancak mindfulnessın 'sessizlik egzersizleri' ile kişiler anda kalabilmeyi sağlayarak pandemide sessizliğin gürültüsünden kurtulabilirler" dedi.

Pandemi döneminde mindfulness yönteminin işe yarayabileceğini belirten Dr. Kahraman Güler, "Olağan hayatın akışı içinde çoğumuz yoğun iş ve arkadaş ilişkileri ya da çok yoğun sosyal ilişkiler içerisinde bulunabiliyoruz. İnsanlar biraz da kendilerinden kaçıyorlar. Pandemi süreci bize şunu gösterdi; karşımıza her zaman biz çıkıyoruz, kendimize çarpıyoruz ve kendimizden kaçamayacağız. Karantinada mı yoksa kendimizle kalmak mı daha zor? Bazen gerçekten kendimizle kalmak daha zordur. Çünkü ne yapacağımızı, yalnız kalabilmeyi, kendimizle zaman geçirip duygularımıza tanıklık etmeyi bilmiyoruz" diye konuştu.

Etiketler : karantina stres koronavirüs pandemi mindfulness kahraman güler
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