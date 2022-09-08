Adana Emniyeti'nin dalgıç polisleri su altındaki delilleri buluyor, boğulma tehlikesi geçirenleri kurtarıyor, sudan ceset çıkarıyor. Kurbağa adamlar, en sık çalışma yaptıkları Seyhan Nehri'nin yer yer bulanık ve karanlık olmasından dolayı "karanlık suların delil avcıları" olarak anılıyor.



ARALARINDA GEMİ ADAMI DA VAR

Adana Emniyet Müdürlüğü Sualtı Grup Amirliği'nde görevli "kurbağa adamlar" diye tabir edilen dalgıç polisler, su altındaki delillerin bulunması, boğulma tehlikesi geçirenlerin kurtarılması, suda kaybolanların cesetlerinin çıkarılması ve sel olayları gibi çok farklı alanlarda faaliyet yürütüyor. 8 dalgıç polis ve 6 "gemi adamı" düzenli şekilde antrenman ve eğitimler gerçekleştiriyor.

SUDAKİ SUÇ DELİLLERİNİ ARIYORLAR

Seyhan Nehri'nin bulanık ve karanlık olmasından dolayı "karanlık suların delil avcıları" olarak anılan dalgıç polisler, Hatay ve Osmaniye'de de görev yapıyor. Dalgıç polis Oktay Ekti, "Bizim görevimiz öncelikle suda kaybolan şahısların cansız bedenlerini bulmak. Suya atılmış suç delillerini arıyoruz ve devlet büyüklerinin geçişi esnasında köprü, menfez gibi yerlerde bomba araması yapıyoruz" dedi.