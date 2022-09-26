Karanlık dünyadaki özgürlük

O heyecanı yaşayanlardan Neriman Ün, hissettiği duygunun özgürlük olduğunu söyledi.

SEYİSLER YARDIMIYLA TUR ATTILAR

Antalya'da engelli bireyler ve ailelerine yönelik sosyal destek programları kapsamında farklı bir etkinliğe imza atıldı. Antalya Binicilik ve Spor Kulübü'nün desteğiyle görme engelli bireyler at binmenin heyecanını yaşadı. Biniş öncesi atlarla tanışan görme engelliler, seyislerin ve rehberlerin yardımıyla ata binip kontrollü şekilde tur attı.

FARKLI DUYGULAR YAŞADILAR

Altı Nokta Körler Derneği Şube Başkanı Rahim Ezgi, görme engelli bireylerin normal şartlarda böyle bir yere gelemeyeceğini belirterek, bu imkanı sağlayanlara teşekkür etti. At binerek farklı duygular yaşayan engelli bireyler, mutluluklarını ifade etti. Etkinliği katılan Neriman Ün, at üstündeyken hissettiği duygunun özgürlük olduğunu ifade etti.

Görme engellilerin at üstünde yaşadıkları heyecan ve mutluluk yüzlerine yansıdı.

