Karaman'da tarım işçilerini taşıyan minibüs devrildi: 16 yaralı
Kaynak: AA
Karaman'da tarım işçilerini taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu 16 kişi yaralandı.
Merkeze bağlı Akçaşehir Beldesi'nde tarım işçilerini taşıyan minibüs devrildi.
Kazada yaralanan minibüsteki 16 kişi, Karaman Eğitim Araştırma Hastanesi ve kentteki özel bir hastanede tedavi altına alındı.
Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.
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