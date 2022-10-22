Karakovana pembe dokunuş

Van'da pembe kıyafetli kadınlar, karakovan bal hasadına başladı.



Van ve çevresinde, Türkiye'de üretilen en kıymetli balları arasında yer alan kara kovanın hasadına başlandı. Söğüt dallarıyla yapılan ve etrafı çamurla kaplanan sepet kovanlarda, pembe kıyafetli kadınların ürettiği karakovan balının hasadını yapıyor.

Merkeze 80 kilometre uzaklıktaki Gevaş'da 2 bin rakımlı bölgede kara kovan balı üreticilerinden Songül Güleç, '7 kadınla birlikte bu işi yapıyoruz. 2009 yılında AB'ye sunduğumuz projede her kadına 15'er kovan verilerek bu işe başladık' dedi.