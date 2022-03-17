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17 Mart 2022 Perşembe 18:00:00 - Güncelleme:17 Mart 2022 Perşembe 18:00:00

Karakolu renklendiren ‘Tarçın'

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İstanbul'da etkili olan kar yağışı sırasında Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü Sadabat Polis Merkezi Amirliği'ne sığınan köpeğe polisler sahip çıktı.

İstanbul'da etkili olan kar yağışı sırasında Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü Sadabat Polis Merkezi Amirliği'ne sığınan köpeğe polisler sahip çıktı. Polis memurlarının "Tarçın" adını verdikleri köpek, benimsediği karakolun koridorlarında gönlünce gezip dolaşıyor. Tarçın, amirliğe gelen ziyaretçilerin de ilgisini çekiyor.

Etiketler : Karakolu renklendiren ‘Tarçın' İstanbul Sadabat Polis Merkezi Amirliği Tarçın
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