Karadenizlinin şaşırtan evi

Karadenizli kaportacı, yabani hayvanlardan korunmak için 12 metrelik demir direğin üzerine iki katlı ev yaptı.

Rizeli kaporta ustası Cihat Çelik, 12 metrelik demir direk üzerine 70 metrekarelik 2 katlı ev kurdu. Çelik, merkeze bağlı Derebaşı köyündeki arazisinde ailesi için yabani hayvanların giremeyeceği ahşap evi 6 yılda tamamladığını söyledi.

38 yaşındaki Çelik, arkadaşının tavsiyesi ile 12 metrelik 30 ton yük taşıma kapasitesine sahip demir direk satın aldığını belirtti. Çelik, "İlk başta ihtimal vermiyordum ama hayal gücümü kullanınca her şey yerli yerine oturdu ve evi yapmaya başladım" dedi.