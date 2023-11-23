Karadeniz usulü kamyonet

Trabzon'un Maçka ilçesinde yaşayan Çelik, bu yıl çalıştığı kafeteryanın inşaatından arta kalan malzemelerle ahşap kamyonet maketi hazırladı. Daha sonra orijinal boyutlu ahşap kamyonet yapmaya karar veren Çelik, 9 bin liraya hurda araç şasisi satın aldı.

Farklı yerlerden motor, şanzıman ve diferansiyel gibi parçaları temin eden Çelik, aracın kaporta, kapı, kasa ve kabin gibi kısımlarını tahtadan yaptı. Çelik, yaklaşık 35 bin lira harcayarak 15 günlük çalışmayla çalışır vaziyetteki ahşap kamyoneti tamamladı.