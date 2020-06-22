Gece avına 8493 lira cezası

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22 Haziran 2020 Pazartesi 10:47:00 - Güncelleme:22 Haziran 2020 Pazartesi 10:47:00

Karacasu'da gece avına 8493 lira ceza kesildi

Kaynak: IHA

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Aydın'ın Karacasu ilçesinde yasa dışı av faaliyetleri kapsamında Gece Avı (Far avı) yapan 3 şahısa 8 bin 493 lira cezai işlem uygulandı.

Aydın Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü (DKMP), Nazilli DKMP şefliği sorumluluk alanı bölgesinde av koruma, kontrol denetimlerine devam ediyor.

Ekipler Karacasu ilçesinde yapılan gece av koruma kontrol denetimi sırasında, saat 02.00 sıralarında 3 kişiyi yasa dışı olan Gece Avı (Far avı) faaliyeti sırasında yakalarken, bir adet takozsuz yarı otomatik av tüfeğine de el koydu.

Bölgede yapılan incelemede 2 adet Yaban Tavşanı (Lepus europaeus) avlandığı görüldü. Şahıslara 6 bin 581 TL idari para cezası uygulandı. Ayrıca 2 adet yaban tavşanı tazminat bedeli 1912 TL olarak uygulanıp toplamda 8 bin 493 TL para cezası kesildi.

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