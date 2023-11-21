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Karabük'te trafik kazası: 1 kişi hayatını kaybetti, 4 yaralı
21 Kasım 2023 Salı 21:27:00 - Güncelleme:21 Kasım 2023 Salı 21:27:00

Karabük'te trafik kazası: 1 kişi hayatını kaybetti, 4 yaralı

Kaynak: AA

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Karabük'ün Eskipazar ilçesinde 2 otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

İlçe girişinde, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 06 BS 3889 plakalı otomobil, Hanife Y. yönetimindeki otomobille çarpıştı.

Kazada otomobil sürücüsü Hanife Y. ile diğer otomobildeki Yusuf D, Emre E., Osman A. ve Sait Mücahit Çetin yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yaralılar ambulanslarla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Eskipazar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralılardan Sait Mücahit Çetin, müdahaleye karşın kurtarılamadı.

Etiketler : kaza hayat kaybı yaralananlar
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